Волкер обещает дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за агрессии в Украине
19 октября, 2018, 07:56
США продолжат вводить дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за ситуации в Украине
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