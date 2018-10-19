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Волкер обещает дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за агрессии в Украине

США продолжат вводить дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за ситуации в Украине

Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете, сообщает Еспресо.TV.

Комментируя введенные американскими властями экономические ограничения в отношении России, он отметил, что видит эффект от санций. Таким образом, Штаты пытаются увеличить давление на Москву, чтобы заставить ее обсуждать решения в отношении Украины.

"Это предусматривает сохранение санкций США и периодическое наращивание этих санкций в перспективе. И это путь, которым мы шли при администрации Трампа, и мы продолжим идти по нему. И вы увидите дополнительные санкции каждый месяц-два или примерно так, как вы видели до сих пор" , - подчеркнул Волкер.

По его словам, в Кремле все еще "есть иллюзии" по позиции в этом вопросе администрации президента США Дональда Трампа.

"Впрочем, (администрация) одобрила гораздо более жесткую политику в отношении России и стала больше поддерживать Украину, чем предыдущая администрация", - подытожил Волкер.

 
 

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