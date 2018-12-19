Великобритания мобилизует 3,5 тысячи военных на случай "жесткого" Brexit

19 декабря, 2018, 11:56

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон намерен привести в состояние повышенной готовности 3500 военнослужащих, чтобы справиться с "любыми непредвиденными обстоятельствами" в случае жесткого варианта выхода Соединенного Королевства из состава ЕС

В свою очередь британский министр труда и по делам пенсий Эмбер Радд отметила, что подобная подготовка является мерой предосторожности, сообщает DW.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли добавил, что первоочередной задачей для правительства остается сохранение соглашения с Брюсселем.

На вчерашнем заседании правительство Великобритании решило нарастить подготовку к варианту, который предусматривает выход страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок также заявил, что он распорядился полностью спланировать действия Национальной службы здравоохранения на случай выхода Британии без соглашения.

Как известно, Великобритания так и не смогла ратифицировать соглашение о Brexit. Голосование за этот документ должно было пройти 11 декабря, однако Мэй перенесла его неопределенный срок.

Официальная дата выхода Великобритании из ЕС - 29 марта 2019.