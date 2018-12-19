Украина подаст в ЕСПЧ доказательства, что Россия руководит боевиками на Донбассе

19 декабря, 2018, 12:03

Министерство юстиции Украины передаст в Европейский суд по правам человека информацию о российских военных на Донбассе

Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лещина в интервью "Европейской правде".

"Мы все знаем, что ситуация с эффективным контролем изменилась. Если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам в России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль", - сказал Лещина.

По его словам, Украина готовит в ЕСПЧ информацию о российских кураторах.

"Мы уже сообщали об этом в Страсбург, но "как попало", без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства, и уже скоро мы подадим в ЕСПЧ более или менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из России - с реальными фамилиями, данным прикрытия, документами, перехватами и т.д. ", - подчеркнул он.