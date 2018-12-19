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Украина подаст в ЕСПЧ доказательства, что Россия руководит боевиками на Донбассе


фото: REUTERS
Министерство юстиции Украины передаст в Европейский суд по правам человека информацию о российских военных на Донбассе

Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лещина в интервью "Европейской правде".

"Мы все знаем, что ситуация с эффективным контролем изменилась. Если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам в России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль", - сказал Лещина.

По его словам, Украина готовит в ЕСПЧ информацию о российских кураторах.

"Мы уже сообщали об этом в Страсбург, но "как попало", без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства, и уже скоро мы подадим в ЕСПЧ более или менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из России - с реальными фамилиями, данным прикрытия, документами, перехватами и т.д. ", - подчеркнул он.

  • Напомним, Минобороны Украины сообщало, что на Донбассе ситуация полностью контролируется украинским подразделениями из состава Объединенных сил, однако, российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий.
  • Европейский суд по правам человека утвердил план дальнейшего рассмотрения исков, связанных с конфликтом на востоке Украины.
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