Агрессия России против Украины: ЕСПЧ принял порядок рассмотрения более 4 тыс. исков
17 декабря, 2018, 18:27
Европейский суд по правам человека утвердил сегодня план дальнейшего рассмотрения исков, связанных с конфликтом на востоке Украины
Об этом сообщает "Укринформ".
"Европейский суд по правам человека утвердил сегодня план дальнейшего рассмотрения исков от 4 тысяч человек, которые выдвигают жалобы против Украины или России или против обеих стран, связанные с конфликтом на востоке Украины", - заявили в ЕСПЧ.
Кроме этого, ЕСПЧ отложил рассмотрение некоторых индивидуальных исков, поданных после начала российской агрессии на востоке Украины, связав их с ожиданием решения Большой палаты по соответствующему межправительственному делу "Украина против России".
- Суд по правам человека удовлетворил просьбу Украины и обязал Россию сообщить о местонахождении и состоянии захваченных военных.
- Родные жертв, погибших в результате авиакатастрофы малазийского самолета МН17, подали иск на Россию в Европейский суд по правам человека.
- Кроме этих исков, Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу крымского журналиста Николая Семены, незаконно осужденного оккупационным судом Симферополя на 2 года за так называемый сепаратизм.
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