Агрессия России против Украины: ЕСПЧ принял порядок рассмотрения более 4 тыс. исков

17 декабря, 2018, 18:27

Европейский суд по правам человека утвердил сегодня план дальнейшего рассмотрения исков, связанных с конфликтом на востоке Украины

Об этом сообщает "Укринформ".

"Европейский суд по правам человека утвердил сегодня план дальнейшего рассмотрения исков от 4 тысяч человек, которые выдвигают жалобы против Украины или России или против обеих стран, связанные с конфликтом на востоке Украины", - заявили в ЕСПЧ.

Кроме этого, ЕСПЧ отложил рассмотрение некоторых индивидуальных исков, поданных после начала российской агрессии на востоке Украины, связав их с ожиданием решения Большой палаты по соответствующему межправительственному делу "Украина против России".