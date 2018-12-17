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Россия разворачивает дополнительные подразделения на оккупированном Донбассе

На Донбассе ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил

Об этом сообщает Минобороны Украины.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений.

  • Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, российские оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе по вооружению, запрещенному Минскими соглашениями. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Однако, по данным разведки, в течение суток 16 декабря оккупанты потеряли 8 бойвикив, еще 3 - ранены.
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