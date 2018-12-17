Россия разворачивает дополнительные подразделения на оккупированном Донбассе
17 декабря, 2018, 13:37
На Донбассе ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил
Об этом сообщает Минобороны Украины.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российское оккупационное командование усиливает подготовку к активизации боевых действий соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск путем создания и развертывания на передовых позициях дополнительных подразделений.
- Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, российские оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе по вооружению, запрещенному Минскими соглашениями. В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Однако, по данным разведки, в течение суток 16 декабря оккупанты потеряли 8 бойвикив, еще 3 - ранены.
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