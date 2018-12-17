Белый дом начал подготовку к остановке работы правительства, - СМИ

17 декабря, 2018, 11:48

Администрация президента США начала предварительную подготовку к возможному прекращению работы правительства

Об этом сообщает The Washington Post . По данным журналистов, правительство остановит работу 22 декабря, если президент Дональд Трамп и Республиканская партия не договорятся с демократами, которые не поддерживают выделение пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

В связи с этими разногласиями в США не был утвержден бюджет на следующий финансовый год, который начался 1 октября.

Ранее во время встречи с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо пять миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Также Трамп заявлял, что готов прекратить работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.