Тариф на доставку пенсий пересмотрят летом

19 декабря, 2018, 17:11

Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие 2019 года рассмотрят в июне

Об этом сообщает Укрпочта в ответ на информационный запрос Укринформа .

"Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпочта должна получить из 500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн - до конца января и еще 250 млн грн - до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и президентом отдельно в июне 2019 года", - отмечают в компании.

Для увеличения доходов в 2019 году и избежания убыточности Укрпочта продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и др.