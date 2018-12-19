Тариф на доставку пенсий пересмотрят летом
Об этом сообщает Укрпочта в ответ на информационный запрос Укринформа .
"Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпочта должна получить из 500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн - до конца января и еще 250 млн грн - до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и президентом отдельно в июне 2019 года", - отмечают в компании.
Для увеличения доходов в 2019 году и избежания убыточности Укрпочта продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и др.
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Напомним, Укрпочта заявила, что не будет доставлять пенсии с 1 января 2019 года из-за неприбыльности отделений в сельской местности.
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26 октября Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения выполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам.
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20 ноября Кабинет Министров предусмотрел выделение 500 млн гривен Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ОАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.
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12 декабря президент Петр Порошенко порекомендовал генеральному директору "Укрпочты" Игорю Смелянскому "пересмотреть свою зарплату"
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