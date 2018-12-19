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Тариф на доставку пенсий пересмотрят летом


фото: newsone
Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие 2019 года рассмотрят в июне

Об этом сообщает Укрпочта в ответ на информационный запрос Укринформа .

"Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпочта должна получить из 500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн - до конца января и еще 250 млн грн - до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и президентом отдельно в июне 2019 года", - отмечают в компании.

Для увеличения доходов в 2019 году и избежания убыточности Укрпочта продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и др.

  • Напомним, Укрпочта заявила, что не будет доставлять пенсии с 1 января 2019 года из-за неприбыльности отделений в сельской местности.

  • 26 октября Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения выполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам.

  • 20 ноября Кабинет Министров предусмотрел выделение 500 млн гривен Пенсионному фонду Украины на возмещение расходов ОАО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению.

  • 12 декабря президент Петр Порошенко порекомендовал генеральному директору "Укрпочты" Игорю Смелянскому  "пересмотреть свою зарплату"

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