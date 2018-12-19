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Отказалась от живых, мертвых и пропавших. Россия не будет забирать тело умершего в СИЗО россиянина


фото: 24tv.ua
Россия отказалась забрать тело умершего в тюрьме во Львовской области российского наемника Валерия Иванова

Об этом сообщила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

"В СМИ идет информация, что в одной из колоний умер российский наемник, воевавший против Украины и за это осужденній. Этот наемник мог быть помилован еще весной и уже давно быть дома, в России, если бы Россия согласилась забрать своих граждан, дала ответ на предложение Украины забрать своих 23 осужденных в обмен на украинцев-политзаключенных Кремля. Россия бросила своих граждан", - написала она.

Геращенко отметила, что уже 9 месяцев Россия отказывается забирать своих граждан.

"Цинизм, но сегодня, в Минске, даже тело этого умершего захотели забрать представители ОРДЛО, а не консулы РФ... Хотя все соответствующие украинские службы сразу проинформировали о смерти гражданина РФ консулов и предложили немедленно связаться с родными, чтобы те забрали тело... РФ и сегодня отказалась забирать своих граждан. отказалась и от живых, и от мертвых, и от пропавших без вести", - подчеркнула она.

  • Напомним, в Дрогобычской исправительной колонии №40 умер заключенный россиянин Валерий Иванов, входивший в "ЛНР".
  • Россия в Минске в очередной раз отказалась менять своих граждан на украинских политзаключенных, среди которых предлагалось обменять и удерживаемого в РФ Станислава Клыха.
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