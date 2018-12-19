РФ отказалась менять своих граждан на украинских политзаключенных
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.
"К сожалению, РФ и боевики занимают деструктивную позицию, РФ категорически отказывается признать своих своими называет их "отпускниками", "добровольцами", и т.п. Хотя любой статус этих людей оставляет их гражданами России. И этот отказ от своих граждан Россией - очень показательный", - написала она.
Как заявила Геращенко, Украина готова была пойти на компромиссные варианты, зеркально освободить людей, имеющих тяжелые диагнозы или проблемы со здоровьем.
"Мы предложили освободить гражданина РФ Седикова в обмен на политзаключенного Кремля Клыха, который имеет сейчас серьезные проблемы со здоровьем. То есть, мы готовы к различным компромиссным форматам, к разным формулам, которые предлагали - но по всем предложениям получили отказ", - написала Геращенко.
Кроме того, предлагали как компромиссный вариант освободить в первую очередь тех, кто долго удерживается в тюрьмах, из списка 66 на 19, но ни на одно предложение не услышали согласия.
По мнению Геращенко, РФ блокирует все процессы в Минске, так как считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко, а Россия стремится к смене нынешней украинской власти. Поэтому блокирует все шаги для поиска компромисса и достижения прогресса, похоже, до выборов.
- Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Россия в Минске отказала Украине в предложениях по обмену пленными до конца года.
- На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 19 декабря украинская сторона снова будет предлагать варианты освобождения заключенных и пленных. В частности, Украина была готова отдать 66 пособников боевиков и 23 россиян в обмен на украинских пленных в ОРДЛО и политзаключенных Кремля.
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