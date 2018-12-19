Может стать второй КНДР. В Минюсте объяснили, что будет с Россией, если она не выполнит решение ЕСПЧ

19 декабря, 2018, 12:13

Отказ России выполнить будущее решение Европейского суда по правам человека по жалобе Украины относительно Крыма будет иметь последствия

Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лещина в интервью "Европейской правде".

"Это решение будет висеть над ними, как дамоклов меч, пока Россия существует как государство. А кроме того, это решение является очень важным, чтобы официально доказать факт оккупации, подтвердить контроль России над Крымом, начиная еще с февраля 2014 года", - сказал Лещина .

Он признает, что в нынешней политической ситуации Россия вряд ли захочет выполнить решение ЕСПЧ.

"Решение ЕСПЧ подтвердит, что там были не "народные гуляния", а целенаправленная политика России ... Это будет юридически установленный факт, от которого уже не отойти", - сказал он.

Лещина отметил, что в рамках выполнения решения ЕСПЧ нельзя, например, арестовывать российское имущество за рубежом, но оно имеет значение для инвестиционного климата в стране.

"И даю 100%, что когда-то в будущем выполнение решений международных судов будет одним из условий для снятия с России санкций. Теоретически Россия может стать второй Северной Кореей - в таком случае у нас действительно будет достаточно мало путей на нее повлиять. Но этого наверняка не будет ", - добавил он.