Может стать второй КНДР. В Минюсте объяснили, что будет с Россией, если она не выполнит решение ЕСПЧ
Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лещина в интервью "Европейской правде".
"Это решение будет висеть над ними, как дамоклов меч, пока Россия существует как государство. А кроме того, это решение является очень важным, чтобы официально доказать факт оккупации, подтвердить контроль России над Крымом, начиная еще с февраля 2014 года", - сказал Лещина .
Он признает, что в нынешней политической ситуации Россия вряд ли захочет выполнить решение ЕСПЧ.
"Решение ЕСПЧ подтвердит, что там были не "народные гуляния", а целенаправленная политика России ... Это будет юридически установленный факт, от которого уже не отойти", - сказал он.
Лещина отметил, что в рамках выполнения решения ЕСПЧ нельзя, например, арестовывать российское имущество за рубежом, но оно имеет значение для инвестиционного климата в стране.
"И даю 100%, что когда-то в будущем выполнение решений международных судов будет одним из условий для снятия с России санкций. Теоретически Россия может стать второй Северной Кореей - в таком случае у нас действительно будет достаточно мало путей на нее повлиять. Но этого наверняка не будет ", - добавил он.
- Ранее сообщалось, что Украина обратится в Европейский суд по правам человека по поводу украинских заключенных, незаконно захваченных в Крыму российскими оккупационными властями.
- Европейский суд по правам человека утвердил план дальнейшего рассмотрения исков, связанных с конфликтом на востоке Украины.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-