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Украина обратится в ЕСПЧ относительно захваченных в Крыму политзаключенных


фото: REUTERS
В течение недели, начинающейся 30 июля, Украина обратится в Европейский суд по правам человека по поводу украинских заключенных, незаконно захваченных в Крыму российской оккупационной властью

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный украины по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас готовится новое заявление, которое будет касаться украинских политзаключенных, из которых большинство были захвачены в Крыму. Речь идет и о крымскотатарских активистах, и о проукраинских активистах и просто людях, которые оказались в неудобном месте в неудобное время. Заявление будет подано в течение следующей недели", - сказал Лищина.

Чиновник напомнил, что с первых дней аннексии Крыма офис секретариата уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека активно представлял Украину в ЕСПЧ по межгосударственным делам против РФ.

"Было подано два заявления, касающиеся Крыма. Первым было подано заявление с первых часов, когда разворачивалась оккупация в 2014 году. Следующее заявление было подано в 2015 году, а в этом году ЕСПЧ передал рассмотрение заявлений в Большую палату, которая объединила эти заявления в одно. Сейчас Большая палата ЕСПЧ рассматривает одно заявление, которое касается Крыма", - рассказал Лищина.

Замглавы Минюста также отметил, что в 2014, 2015 и 2017 годах секретариат подавал дополнительную информацию относительно обстоятельств аннексии Крыма, что объясняла механизм захвата полуострова.

"На самом деле это была спецоперация, в которой были задействованы большие силы как спецслужб, так и армейские части. Всю эту информацию было собрано, оформлено и передано в ЕСПЧ", - сказал Лищина.

По словам чиновника, секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ предоставил информацию 50 свидетелей, которые рассказывали о захвате полуострова и нарушении прав человека во время аннексии.

  • Напомним, Европейский суд по правам человека призвал незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку, которую он начал еще 14 мая, и согласиться на лечение.
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