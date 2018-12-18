Уже 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные
18 декабря, 2018, 13:52
Захваченный Россией украинский моряк с рейдового буксира "Яны Капу" Виктор Беспальченко заявил, что считает себя военнопленным
Об этом сообщила адвокат Оксана Опаренко в Facebook.
"Состоялась встреча с моим подзащитным - военнопленным моряком с рейдового буксира "Яны Капу" Беспальченко Виктором Анатольевичем. (Он, - ред.) Заявил следователю, что является военнопленным", - сообщила Опаренко.
Она также написала, что Беспальченко "был приятно удивлен письмами от родных и близких".
Ранее письма от родных он "не получал, хотя они были ему отправлены". По словам адвоката, Виктор сказал, что у него все "в целом нормально, но трудно психологически".
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- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- Адвокат Полозов сообщил, что 8 моряков заявили, что они военнопленные.
- Уже 9 украинских моряков объявили себя военнопленными, Беспальченко стал десятым.
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