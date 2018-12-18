Уже 10 захваченных Россией моряков объявили, что они военнопленные

"Состоялась встреча с моим подзащитным - военнопленным моряком с рейдового буксира "Яны Капу" Беспальченко Виктором Анатольевичем. (Он, - ред.) Заявил следователю, что является военнопленным", - сообщила Опаренко.

Она также написала, что Беспальченко "был приятно удивлен письмами от родных и близких".

Ранее письма от родных он "не получал, хотя они были ему отправлены". По словам адвоката, Виктор сказал, что у него все "в целом нормально, но трудно психологически".