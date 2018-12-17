Восемь украинских моряков напомнили российским следователям, что они военнопленные

17 декабря, 2018, 15:52

Захваченные Россией украинские моряки до Нового года должны встретиться со своими адвокатами

Об этом на пресс-конференции сказал координатор группы адвокатов Николай Полозов, сообщает Общественное .

"Все адвокаты работают в рамках единой стратегии и с согласованием с украинскими властями. Сейчас проводятся следственные действия. По графику следственных действий, до нового года все адвокаты встретятся с подзащитными и узнают их позицию", - сказал адвокат.

Полозов отметил, что на следственных действиях под протокол уже восемь моряков назвали себя военнопленными. Защитники уверен, что другие сделают то же самое.