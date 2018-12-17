Восемь украинских моряков напомнили российским следователям, что они военнопленные
17 декабря, 2018, 15:52
Захваченные Россией украинские моряки до Нового года должны встретиться со своими адвокатами
Об этом на пресс-конференции сказал координатор группы адвокатов Николай Полозов, сообщает Общественное .
"Все адвокаты работают в рамках единой стратегии и с согласованием с украинскими властями. Сейчас проводятся следственные действия. По графику следственных действий, до нового года все адвокаты встретятся с подзащитными и узнают их позицию", - сказал адвокат.
Полозов отметил, что на следственных действиях под протокол уже восемь моряков назвали себя военнопленными. Защитники уверен, что другие сделают то же самое.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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