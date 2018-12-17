 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Восемь украинских моряков напомнили российским следователям, что они военнопленные


фото: tass
Захваченные Россией украинские моряки до Нового года должны встретиться со своими адвокатами

Об этом на пресс-конференции сказал координатор группы адвокатов Николай Полозов, сообщает Общественное .

"Все адвокаты работают в рамках единой стратегии и с согласованием с украинскими властями. Сейчас проводятся следственные действия. По графику следственных действий, до нового года все адвокаты встретятся с подзащитными и узнают их позицию", - сказал адвокат.

Полозов отметил, что на следственных действиях под протокол уже восемь моряков назвали себя военнопленными. Защитники уверен, что другие сделают то же самое.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать