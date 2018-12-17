Девятый украинский моряк заявил в СИЗО, что он военнопленный
17 декабря, 2018, 23:03
Моряк Сергей Цыбизов в СИЗО "Лефортово" назвал себя военнопленным
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
Военнопленного украинского моряка Сергея Цибизова посетил адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Сергей Новиков.
"Сергей Цыбизов заявил следователю, что считает себя военнопленным. Он стал девятым моряком, кто заявил о себе как о военнопленного под протокол", - отметил Полозов.
Как сообщалось ранее, командир украинского бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, задержан 25 ноября 2018 года пограничной службой ФСБ в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива, отказался признавать свою вину и назвал себя военнопленным.
- 25 ноября 2018 россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряка .
- В ответ президент Украины и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения . Он будет действовать в течение месяца.
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