Девятый украинский моряк заявил в СИЗО, что он военнопленный

17 декабря, 2018, 23:03

Моряк Сергей Цыбизов в СИЗО "Лефортово" назвал себя военнопленным

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

Военнопленного украинского моряка Сергея Цибизова посетил адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Сергей Новиков.

"Сергей Цыбизов заявил следователю, что считает себя военнопленным. Он стал девятым моряком, кто заявил о себе как о военнопленного под протокол", - отметил Полозов.

Как сообщалось ранее, командир украинского бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, задержан 25 ноября 2018 года пограничной службой ФСБ в акватории Черного моря вблизи Керченского пролива, отказался признавать свою вину и назвал себя военнопленным.