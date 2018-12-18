Тренер "Олимпиакоса" уверен в победе над "Динамо"

18 декабря, 2018, 15:12

Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Педру Мартинш выразил уверенность в победе своей команды над "Динамо" в Лиге Европы

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua .

"Я думаю, у нас хорошие шансы пройти дальше. Хотя, конечно," Динамо "хорошая команда с сильными игроками, с богатым опытом выступлений именно в этом турнире. И обе игры с украинцами будут сложными, и мы должны быть осторожными.

Первый матч дома - это гораздо лучше, чем играть первую игру где-то далеко. Наш стадион - это очень сильная поддержка, и это может поставить тональность противостояния с самого начала", - сказал Мартинш.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и "Динамо" пройдут 14 февраля в Греции и 21 февраля в Украине.

Напомним, "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с греческим "Олимпиакосом", а "Шахтер" встретится с немецким "Айнтрахт" .

Читайте также: Обидчики "Милана" и "Баварии". Чем опасны соперники "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы