Стало известно, кто заменит Моуринью в "Манчестер Юнайтед"

18 декабря, 2018, 13:05

"Манчестер Юнайтед" определился с преемником уволенного португальца Жозе Моуринью на посту главного тренера футбольного клуба

Об этом сообщает Sky Sports.

Должность исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" после отставки Жозе Моуринью займет Каррик.

37-летний специалист будет работать до конца нынешнего сезона, пока руководство МЮ ищет постоянного главного тренера.

Каррик завершил карьеру игрока прошлым летом, он выступал за МЮ с 2006 года, а с лета входил в тренерский штаб Моуринью.