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Стало известно, кто заменит Моуринью в "Манчестер Юнайтед"


фото: MUFCLatest.com
"Манчестер Юнайтед" определился с преемником уволенного португальца Жозе Моуринью на посту главного тренера футбольного клуба

Об этом сообщает Sky Sports.

Должность исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" после отставки Жозе Моуринью займет Каррик.

37-летний специалист будет работать до конца нынешнего сезона, пока руководство МЮ ищет постоянного главного тренера.

Каррик завершил карьеру игрока прошлым летом, он выступал за МЮ с 2006 года, а с лета входил в тренерский штаб Моуринью.

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