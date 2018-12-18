Стало известно, кто заменит Моуринью в "Манчестер Юнайтед"
18 декабря, 2018, 13:05
"Манчестер Юнайтед" определился с преемником уволенного португальца Жозе Моуринью на посту главного тренера футбольного клуба
Об этом сообщает Sky Sports.
Должность исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" после отставки Жозе Моуринью займет Каррик.
37-летний специалист будет работать до конца нынешнего сезона, пока руководство МЮ ищет постоянного главного тренера.
Каррик завершил карьеру игрока прошлым летом, он выступал за МЮ с 2006 года, а с лета входил в тренерский штаб Моуринью.
- Напомним, 18 декабря "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Жозе Моуринью с поста главного тренера.
- Моуринью за увольнение из МЮ получит огромные отступные
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