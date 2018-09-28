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Моуринью за уход из МЮ получит огромные отступные


фото: As
В случае ухода из "Манчестер Юнайтед" португальский тренер Жозе Моуринью получит невероятную компенсацию

Об этом сообщает As.

Английский клуб должен будет выплатить португальцу за досрочное расторжение контракта 26 млн евро. Соглашение Моуринью с "Манчестер Юнайтед" действует до 2020 года, а зарплата тренера составляет 15 млн евро за сезон.

"Манчестер Юнайтед" неудачно начал новый сезон. В чемпионате Англии команда потерпела два поражения и вылетела из Кубка английской лиги. Кроме того, у Моуринью возник конфликт с Полем Погба и другими игроками команды.

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