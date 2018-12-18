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Моуринью уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"


фото: manutd.com
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уволил с поста главного тренера португальца Жозе Моуринью

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Моуринью официально больше не является главным тренером МЮ из-за неудачных результатов. Португалец возглавлял клуб с лета 2016 года и за это время выиграл с ними Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

В нынешнем сезоне команда занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии и отстает от четвертой позиции, где находится "Челси", на 9 пунктов.

55-летний Моуринью ранее возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", "Челси" и испанский "Реал". С этими клубами он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. Также в его активе победы в Кубке УЕФА, Кубке и Суперкубке Португалии, Англии, Италии и Испании.

В начале 2017 УЕФА включил его в список десяти лучших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.

 
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