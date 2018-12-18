Рада сделала шаг к переходу Украины на военные стандарты НАТО

18 декабря, 2018, 12:01

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по поводу военных стандартов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За законопроект №8370 проголосовали 236 народных депутатов.

Документ вводит в украинское законодательство понятие "военная стандартизация", "стандарт НАТО" и "военный стандарт", а также дает Министерству обороны полномочия по разработке и принятию нормативно-правовой базы в военной сфере в соответствии со стандартами НАТО.

Согласно пояснительной записке, законопроект обеспечит урегулирование вопроса по разработке, отмене, возобновлению действия, одобрению, распространению и применению военных стандартов, в том числе разработанных на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО, что будет способствовать внедрению политики НАТО в сфере военной стандартизации.