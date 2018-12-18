Рада сделала шаг к переходу Украины на военные стандарты НАТО
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За законопроект №8370 проголосовали 236 народных депутатов.
Документ вводит в украинское законодательство понятие "военная стандартизация", "стандарт НАТО" и "военный стандарт", а также дает Министерству обороны полномочия по разработке и принятию нормативно-правовой базы в военной сфере в соответствии со стандартами НАТО.
Согласно пояснительной записке, законопроект обеспечит урегулирование вопроса по разработке, отмене, возобновлению действия, одобрению, распространению и применению военных стандартов, в том числе разработанных на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО, что будет способствовать внедрению политики НАТО в сфере военной стандартизации.
- Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла решение о включении в повестку дня и направлении в Конституционный суд законопроекта о поправках в Конституцию по поводу интеграции в ЕС и НАТО.
- 22 ноября Конституционный суд Украины признал законными евроатлантические изменения в Конституцию.
- 22 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО).
- Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью украинской власти остается достижение стандартов НАТО и полное взаимодействие с силами Альянса до 2020 года.
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