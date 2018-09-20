Курс на ЕС и НАТО в Конституции: законопроект включили в повестку дня и направили в КС
За соответствующее решение отдал голос 321 народный депутат, сообщает Еспресо.TV.
Таким образом, парламент принял проект Постановления №9037/П "О включении в повестку дня девятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) и о его направлении в Конституционный Суд Украины".
Отметим, документ предлагает абзац пятый преамбулы Конституции после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
Проектом планируется отнести к полномочиям парламента определение основ внутренней и внешней политики, реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и Организации Североатлантического договора.
Также предполагается определить, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
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