Порошенко назвал Столтенбергу год, когда Украина должна достичь стандартов НАТО

12 июля, 2018, 10:09

Целью украинской власти остается достижение стандартов НАТО и полного взаимодействия с силами НАТО до 2020 года

Об этом во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Петр Порошенко сообщает Еспресо.TV.

Он выразил надежду, что сегодня страны-члены Альянса подтвердят свою решительную поддержку Украины, продемонстрируют единство и солидарность в ее борьбе с российской агрессией.

По его словам, комплексный пакет помощи, который был предложен Украине в 2016 году в Варшаве на последнем саммите, помогает укреплять страну.

"Достижения стандартов НАТО и условий для членства - основная наша цель реформирования в секторе безопасности и обороны. Нашей целью является достижение стандартов НАТО и полного взаимодействия с силами НАТО до 2020 года. Для этого мы реализуем Летнюю национальную программу в рамках Комиссии Украина-НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, перед этим Столтенберг рассказал Порошенко, что украинская власть должна продолжать реформировать страну, в частности в оборонной сфере, чтобы приблизиться к вступлению в НАТО.