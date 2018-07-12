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Порошенко назвал Столтенбергу год, когда Украина должна достичь стандартов НАТО

Целью украинской власти остается достижение стандартов НАТО и полного взаимодействия с силами НАТО до 2020 года

Об этом во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Петр Порошенко сообщает Еспресо.TV.

Он выразил надежду, что сегодня страны-члены Альянса подтвердят свою решительную поддержку Украины, продемонстрируют единство и солидарность в ее борьбе с российской агрессией.

По его словам, комплексный пакет помощи, который был предложен Украине в 2016 году в Варшаве на последнем саммите, помогает укреплять страну.

"Достижения стандартов НАТО и условий для членства - основная наша цель реформирования в секторе безопасности и обороны. Нашей целью является достижение стандартов НАТО и полного взаимодействия с силами НАТО до 2020 года. Для этого мы реализуем Летнюю национальную программу в рамках Комиссии Украина-НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Отметим, перед этим Столтенберг рассказал Порошенко, что украинская власть должна продолжать реформировать страну, в частности в оборонной сфере, чтобы приблизиться к вступлению в НАТО.

  • Президент Петр Порошенко 11-12 июля совершит визит в Бельгию, где принимает участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.
  • Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко рассказал, что Украина на саммите НАТО проведет обсуждение опасностей, которые существуют на восточном фланге альянса со стороны России, отношений Украины и Организации Североатлантического договора и продвижения Киева к членству в блоке.
  • 11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на саммите Альянса в Брюсселе будет принято решение относительно Программы расширенных возможностей с Украиной.
  • Саммит НАТО подтвердил евроатлантические стремления Украины, которые были поддержаны на Бухарестском саммите и на последующих саммитах Альянса.
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