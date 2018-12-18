Рада не смогла повысить штрафы для водителей

18 декабря, 2018, 17:50

Верховная Рада провалила законопроект "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Законопроект № 8492 касается повышения штрафов для водителей за неиспользование ремней безопасности и мотошлемов. За проект закона проголосовали 186 нардепов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в часть 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривни до 850 гривен. Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами", - говорится в пояснительной записке.