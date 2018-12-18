Рада не смогла повысить штрафы для водителей
18 декабря, 2018, 17:50
Верховная Рада провалила законопроект "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Законопроект № 8492 касается повышения штрафов для водителей за неиспользование ремней безопасности и мотошлемов. За проект закона проголосовали 186 нардепов.
"Законопроектом предлагается внести изменения в часть 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 гривни до 850 гривен. Такое увеличение связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами", - говорится в пояснительной записке.
- Ранее, 10 сентября, парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект по снижению смертности и травматизма на дорогах Украины.
- 18 сентября приняла в первом чтении приняла законопроект № 8492 по снижению смертности и травматизма на дорогах, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности.
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