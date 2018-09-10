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Раде рекомендуют в 17 раз увеличить штрафы за игнорирование ремней безопасности


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Парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Так, законопроект предлагает изменить ч. 5 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и увеличить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами с 51 грн до 850 грн.

"Необходимость принятия законопроекта во время обсуждения обосновывалась высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3,5 тыс. человек и травмируются не меньше 35 тыс. То есть, каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек", - говорится в сообщении.

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В Комитете отметили, что по показателям аварийности и последствиями ДТП Украина является одним из лидеров среди европейских стран.

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