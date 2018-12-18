Оккупация Крыма является угрозой для Средиземноморья и Ближнего Востока, - МИД Украины

18 декабря, 2018, 09:08

В результате оккупации Россией Крыма угроза российской военной агрессии распространяется на Средиземноморье и Ближний Восток

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу принятия Генассамблеей ООН украинской резолюции по агрессии РФ в районе Керченского пролива.

"При российской оккупации Крым превратился в мощную военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности не только Черноморскому региону, но и Средиземноморью и Ближнему Востоку", - заявляет МИД Украины.

Читайте также. 19 государств, в ООН голосовали против украинской резолюции по Крыму. Список

Дипломатическое ведомство отметило, что резолюция ООН является четким сигналом для России о неизбежности наказания за преступления против Украины.

"Широкая поддержка нашей позиции по Крыму и осуждение милитаризации Черного и Азовского морей является четким сигналом для Российской Федерации: российские преступления и провокации не остаются без внимания мирового сообщества, а государство-агрессор понесет ответственность за правонарушения", - заявляет МИД Украины.