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Оккупация Крыма является угрозой для Средиземноморья и Ближнего Востока, - МИД Украины


фото: radiosvoboda
В результате оккупации Россией Крыма угроза российской военной агрессии распространяется на Средиземноморье и Ближний Восток

Об этом говорится в заявлении МИД Украины по поводу принятия Генассамблеей ООН украинской резолюции по агрессии РФ в районе Керченского пролива.

"При российской оккупации Крым превратился в мощную военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности не только Черноморскому региону, но и Средиземноморью и Ближнему Востоку", - заявляет МИД Украины.

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Дипломатическое ведомство отметило, что резолюция ООН является четким сигналом для России о неизбежности наказания за преступления против Украины.

"Широкая поддержка нашей позиции по Крыму и осуждение милитаризации Черного и Азовского морей является четким сигналом для Российской Федерации: российские преступления и провокации не остаются без внимания мирового сообщества, а государство-агрессор понесет ответственность за правонарушения", - заявляет МИД Украины.

  • Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по российской агрессии в Керченском проливе и оккупации Крыма. "За" резолюцию проголосовали 66 стран. Документ, в частности обязывает РФ отвести свои войска с Украины.
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