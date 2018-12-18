 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Митрополит Александр назвал двух кураторов влияния России в УПЦ МП


фото: informator.news
Митрополит Александр (Драбинко) назвал двух человек, которые управляют влиянием России в УПЦ МП

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK .

Ведущая спросила, является ли заявление УПЦ МП о непризнании Православной церкви Украины эскалацией ситуации:

"Так и есть. Это эскалация конфликта, который уже давно создан в украинской церкви. И причиной этой эскалации являются исключительно политические мотивы от Оппоблоку. К сожалению, УПЦ сегодня не свободна от политики, диктуемой со стороны России. А куратором этого процесса в Украине являются митрополит Антоний (Паканич) и Вадим Новинский".

Митрополит также отметил, что УПЦ, к которой украинцы недавно принадлежали, - это совокупность епархий Русской православной церкви в Украине, которая не воспринимается как субъект Вселенским патриархатом.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать