Митрополит Александр назвал двух кураторов влияния России в УПЦ МП

18 декабря, 2018, 17:03

Митрополит Александр (Драбинко) назвал двух человек, которые управляют влиянием России в УПЦ МП

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK .

Ведущая спросила, является ли заявление УПЦ МП о непризнании Православной церкви Украины эскалацией ситуации:

"Так и есть. Это эскалация конфликта, который уже давно создан в украинской церкви. И причиной этой эскалации являются исключительно политические мотивы от Оппоблоку. К сожалению, УПЦ сегодня не свободна от политики, диктуемой со стороны России. А куратором этого процесса в Украине являются митрополит Антоний (Паканич) и Вадим Новинский".

Митрополит также отметил, что УПЦ, к которой украинцы недавно принадлежали, - это совокупность епархий Русской православной церкви в Украине, которая не воспринимается как субъект Вселенским патриархатом.