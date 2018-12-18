Митрополит Александр назвал двух кураторов влияния России в УПЦ МП
Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK .
Ведущая спросила, является ли заявление УПЦ МП о непризнании Православной церкви Украины эскалацией ситуации:
"Так и есть. Это эскалация конфликта, который уже давно создан в украинской церкви. И причиной этой эскалации являются исключительно политические мотивы от Оппоблоку. К сожалению, УПЦ сегодня не свободна от политики, диктуемой со стороны России. А куратором этого процесса в Украине являются митрополит Антоний (Паканич) и Вадим Новинский".
Митрополит также отметил, что УПЦ, к которой украинцы недавно принадлежали, - это совокупность епархий Русской православной церкви в Украине, которая не воспринимается как субъект Вселенским патриархатом.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
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