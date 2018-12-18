Храмы УПЦ (МП) захватывать не будут, - Епифаний

18 декабря, 2018, 08:43

Никаких захватов храмов бывшей УПЦ МП со стороны Православной церкви Украины не будет

Об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Никаких захватов храмов Московского патриархата со стороны единой церкви не будет. Те приходы, которые добровольно захотят стать частью единой украинской православной церкви, они должны быть приняты. Но без насилия, без каких-либо действий, которые будут провоцировать в обществе нестабильность", - сказал он .

Епифаний отметил, что объединение церкви должно проходить мирно и спокойно.



"Я считаю, что только любовь, уважение могут быть той основой, на которой будут переходить те приходы, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви", - сказал он.

По его словам, еще нет досконального механизма, который позволил бы прихожанам перейти.

"Мы знаем, что есть много таких приходов. И, наверное, даже в каждом приходе есть часть прихожан, которые готовы уже переходить, но, к сожалению, нет такого механизма совершенного, который бы позволил делать это правильно", - подытожил митрополит .