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Кабмин продлил эмбарго на российские товары


фото: dw
Кабмин продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, приняты изменения в постановление от 30 декабря 2015 г. №1147, согласно которым действие запрета на ввоз товаров из России продолжается до 31 декабря 2019 включительно.

Предполагается, что продление запрета будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.

  • Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями Украины".
  • Представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США продолжат вводить дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за ситуации в Украине.
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