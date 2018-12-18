Кабмин продлил эмбарго на российские товары

18 декабря, 2018, 12:37

Кабмин продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, приняты изменения в постановление от 30 декабря 2015 г. №1147, согласно которым действие запрета на ввоз товаров из России продолжается до 31 декабря 2019 включительно.

Предполагается, что продление запрета будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.