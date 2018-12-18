Кабмин продлил эмбарго на российские товары
18 декабря, 2018, 12:37
Кабмин продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации
Об этом сообщает РБК-Украина.
В частности, приняты изменения в постановление от 30 декабря 2015 г. №1147, согласно которым действие запрета на ввоз товаров из России продолжается до 31 декабря 2019 включительно.
Предполагается, что продление запрета будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.
- Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями Украины".
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Представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США продолжат вводить дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за ситуации в Украине.
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