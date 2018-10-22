Россия ввела санкции против Украины

22 октября, 2018, 17:00

Президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями Украины"

Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

В нем говорится о том, что будет создан перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться санкции; а также будет определено, какие именно специальные экономические меры будут применяться.