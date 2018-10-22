Россия ввела санкции против Украины
22 октября, 2018, 17:00
Президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями Украины"
Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.
В нем говорится о том, что будет создан перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться санкции; а также будет определено, какие именно специальные экономические меры будут применяться.
- Напомним, спецпредставитель президента США Волкер обещает дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за агрессии в Украине.
- А Дональд Трамп готовит санкции против российских компаний в Сирии
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