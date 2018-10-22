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Россия ввела санкции против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях в связи с "недружественными действиями Украины"

Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

В нем говорится о том, что будет создан перечень физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться санкции; а также будет определено, какие именно специальные экономические меры будут применяться.

  • Напомним, спецпредставитель президента США Волкер обещает дополнительные санкции против России "каждый месяц-два" из-за агрессии в Украине.
  • А Дональд Трамп готовит санкции против российских компаний в Сирии
 
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