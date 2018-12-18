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18-летняя украинка признана лучшей дзюдоисткой мира


фото: eju
18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид возглавила мировой рейтинг в категории до 48 кг

Об этом сообщает iSport.ua .

Билодид стала лучшей спортсменкой в мире в весовой категории до 48 кг.

В обновленном рейтинге Международной федерации дзюдо, самая молодая чемпионка мира в истории, уверенно лидирует, имея преимущество в 17 пунктов перед ближайшей соперницей - дзюдоисткой из Монголии Уранцецег Мунхбат.

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