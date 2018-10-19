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18-летняя звезда дзюдо: фото хрупкой чемпионки мира Дарьи Билодид

В 15 лет украинка Дарья Билодид впервые выиграла чемпионат мира по дзюдо, а в 17 - стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта

Украинка Дарья Билодид стала новой звездой в дзюдо не только в Украине, но во всем мире.

Впервые о ней услышали в 2015 году. Тогда она выиграла чемпионат мира, а в следующем году - закрепила этот статус за собой.

В 17 лет девушка уехала на соревнования в Баку. Тогда в категории до 48 кг Билодид в финальном поединке досрочно победила действующую чемпионку мира Фуну Танаку из Японии.

Как оказалось, это лишь вторая золотая медаль сборной Украины за все время участия в ЧМ по дзюдо. Эта победа сделала Билодид молодой чемпионкой в истории дзюдо.

Из-за огромного успеха спортсменке предлагали гражданство Азербайджан, Грузия и ОАЭ. Однако девушка отказалась.

"Конечно, это большие деньги, но для меня это не главное. Главное - это золото, когда поднимается мой флаг. Это важнее, чем деньги. Я очень люблю свою страну, я патриотка", - сказала дзюдоистка.

Несмотря на значительные нагрузки и большое количество тренировок, девушка выглядит хрупкой. Фотографиями об успехах и жизни вне татами спортсменка делится в своем Instagram.

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