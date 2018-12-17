Рада рассмотрит переименование УПЦ (МП) - Гончаренко
Об этом он заявил 17 декабря на заседании согласительного совета, сообщает Еспресо.TV .
По его словам есть два законопроекта ( №5309 и №5309/П) по названий церквей, в которых указано, что они должны называться по своему религиозного центра.
"Я хотел бы обратиться от имени фракции "Блока Петра Порошенко" попросить и главу Верховной Рады, всех коллег отработать 2 законопроекта. Один - по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться так, как она должна называться, согласно своему центру. И Украинская православная церковь есть одна - православная церковь Украины", - сказал он.
Кроме того, Гончаренко призывает также рассмотреть вопрос перехода общин в Православную церковь Украины.
"Второе - о том, что нам необходимо принять закон и законодательно урегулировать вопрос перехода общин в Православную церковь Украины, включая вопросы защиты имущества, чтобы ни хаоса и посягательств мы не увидели, чтобы это было законодательно урегулировано", - сказал он.
В то же время спикер Андрей Парубий отметил, что если парламентский комитет утвердит этот вопрос 19 декабря, в среду, то 20 декабря, в четверг, парламент рассмотрит эти законопроекты.
- Напомним, в ноябре предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, Киевский патриархат обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на "Русскую православную церковь" в Украине.
- Епифаний заявил, что бывший глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий будет называться митрополитом Русской православной церкви в Украине.
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