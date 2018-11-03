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УПЦ КП будет просить парламент изменить название УПЦ (МП), - Филарет

Киевский патриархат обратится к Верховной Раде с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на "Российскую православную церковь" в Украине

Об этом заявил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет в эфире Радио Свобода.

"Чего мы будем требовать? Это чтобы в Украине была одна украинская православная церковь и чтобы РПЦ не пряталась под названием" украинская ", являясь по сути российской. И поэтому мы будем просить Верховную Раду, чтобы она приняла закон о том, что в Украине одна украинская православная церковь, а вторая православная церковь должна называться российской церковью. Тем более, богослужения совершают на церковнославянском языке, проповедь - на русском языке, защищают интересы на востоке российские ", - отметил предстоятель УПЦ КП.

Он также отметил, что объединенная украинская церковь будет называться "Украинская православная церковь".

"Название будет" Украинская православная церковь ". Второе название будет" Киевский патриархат ", - подчеркнул Филарет.

  • Напомним, Украина и Константинопольский патриархат 3 ноября 2018 заключили важное международно-правовое соглашение о сотрудничестве, которым устанавливается окончательный порядок предоставления Томоса.
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