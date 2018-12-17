 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Церковь станет действительно единой под давлением общества, - Томенко

Единственной украинской церковь может стать под влиянием общества и его мысли

Об этом заявил политик Николай Томенко в программе "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"Если общество скажет священнику: "Или ты в нашей автокефальной поместной церкви, или мы тебя выгоняем и езжай в Москву", если так и будет, то ничто не помешает созданию единой церкви. Это давление общества и общественного мнения", - отметил политик.

Как сообщалось ранее, митрополит Епифаний отметил, что тем архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата, которые после получения Томоса захотят присоединиться к единой поместной церковь, не будут напоминать их ошибки, которые были в прошлом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать