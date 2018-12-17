Церковь станет действительно единой под давлением общества, - Томенко

17 декабря, 2018, 21:33

Единственной украинской церковь может стать под влиянием общества и его мысли

Об этом заявил политик Николай Томенко в программе "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"Если общество скажет священнику: "Или ты в нашей автокефальной поместной церкви, или мы тебя выгоняем и езжай в Москву", если так и будет, то ничто не помешает созданию единой церкви. Это давление общества и общественного мнения", - отметил политик.

Как сообщалось ранее, митрополит Епифаний отметил, что тем архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата, которые после получения Томоса захотят присоединиться к единой поместной церковь, не будут напоминать их ошибки, которые были в прошлом.