Церковь станет действительно единой под давлением общества, - Томенко
17 декабря, 2018, 21:33
Единственной украинской церковь может стать под влиянием общества и его мысли
Об этом заявил политик Николай Томенко в программе "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV
"Если общество скажет священнику: "Или ты в нашей автокефальной поместной церкви, или мы тебя выгоняем и езжай в Москву", если так и будет, то ничто не помешает созданию единой церкви. Это давление общества и общественного мнения", - отметил политик.
Как сообщалось ранее, митрополит Епифаний отметил, что тем архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата, которые после получения Томоса захотят присоединиться к единой поместной церковь, не будут напоминать их ошибки, которые были в прошлом.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 .
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