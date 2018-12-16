"Мы готовы забыть все обиды, которые были до сих пор", - Епифаний об объединении с УПЦ МП

16 декабря, 2018, 15:50

Тем архиереям Украинской православной церкви Московского патриархата, которые после получения Томоса захотят присоединиться к единой поместной церкви, не будут напоминать об их ошибках, которые были в прошлом

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) во время брифинга после своей первой литургии в новом статусе, которая состоялась сегодня, 16 декабря 2018 года, в столичном Михайловском Златоверхом соборе, передает Еспресо.TV .

"Мы готовы принять их с братской любовью, с взаимным уважением, забыть все обиды, которые были до сих пор. Если мы этого не забудем, мы не сможем перевернуть эту страницу и писать уже новую историю Украинской православной церкви", - отметил он .

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По его словам, новая украинская церковь должна создаваться на фундаменте единства и христианской любви, а не на основе вражды.

"Все, что было, мы не должны даже вспоминать, а строить все на основе любви. Если будет любовь, то это приведет нас всех к общему единству. Вражда, как вы знаете, разъединяет. Это грех, который лежит в основе. Грех имеет свойство разрушать, а любовь имеет свойство объединять всех ", - добавил Епифаний.