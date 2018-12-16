"Мы готовы забыть все обиды, которые были до сих пор", - Епифаний об объединении с УПЦ МП
Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) во время брифинга после своей первой литургии в новом статусе, которая состоялась сегодня, 16 декабря 2018 года, в столичном Михайловском Златоверхом соборе, передает Еспресо.TV .
"Мы готовы принять их с братской любовью, с взаимным уважением, забыть все обиды, которые были до сих пор. Если мы этого не забудем, мы не сможем перевернуть эту страницу и писать уже новую историю Украинской православной церкви", - отметил он .
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По его словам, новая украинская церковь должна создаваться на фундаменте единства и христианской любви, а не на основе вражды.
"Все, что было, мы не должны даже вспоминать, а строить все на основе любви. Если будет любовь, то это приведет нас всех к общему единству. Вражда, как вы знаете, разъединяет. Это грех, который лежит в основе. Грех имеет свойство разрушать, а любовь имеет свойство объединять всех ", - добавил Епифаний.
- 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви, который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 года.
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