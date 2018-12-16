В РПЦ украинский Объединительный собор назвали "ничтожным", Гундяев будет жаловаться в ООН

16 декабря, 2018, 11:51

В Русской православной церкви считают "канонически ничтожным" проведенный в Киеве Объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской Церкви и образована независимая от Москвы поместная церковь

Об этом сказал заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает российский Интерфакс.

"Неканонические собрания лиц, которые отчасти имеют, а в основном не имеют законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, который не понимает местного языка, выбрали неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не значит", - отметил Балашов.

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Также его отдел направил обращение главы РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева) о якобы притеснениях его прихожан в Украине лидерам мировых церквей, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, а также главам Франции и Германии.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не получал обращения РПЦ о "нарушении прав иерархов, духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви - УПЦ Московского патриархата", заявил в комментарии агентства ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Мы не получили это письмо", - сказал он.