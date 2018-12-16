В РПЦ украинский Объединительный собор назвали "ничтожным", Гундяев будет жаловаться в ООН
Об этом сказал заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, сообщает российский Интерфакс.
"Неканонические собрания лиц, которые отчасти имеют, а в основном не имеют законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, который не понимает местного языка, выбрали неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не значит", - отметил Балашов.
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Также его отдел направил обращение главы РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева) о якобы притеснениях его прихожан в Украине лидерам мировых церквей, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, а также главам Франции и Германии.
В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не получал обращения РПЦ о "нарушении прав иерархов, духовенства и верующих канонической Украинской православной церкви - УПЦ Московского патриархата", заявил в комментарии агентства ТАСС заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Мы не получили это письмо", - сказал он.
- Вчера, 15 декабря 2018, в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Уже сегодня, 16 декабря, в столичном Михайловском Златоверхом соборе состоялась первая литургия предстоятеля Православной церкви Украины Епифания .
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