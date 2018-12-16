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В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе прошла первая литургия предстоятеля Православной церкви Украины Епифания

В киевском Михайловском Златоверхом соборе утром в воскресенье, 16 декабря 2018 года, состоялась первая литургия предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания (Думенко)

Трансляцию события вело Радио Свобода .

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