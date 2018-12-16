Процесс объединения с желающими выйти из Московского патриархата начнется уже после получения Томоса, - Епифаний

16 декабря, 2018, 13:27

Основанием для вхождения в состав новой Украинской православной церкви представителей УПЦ МП станет Томос. Поэтому объединительные процессы с этой ветвью украинского православия активно начнутся после 6 января 2019 года

Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний (Думенко) во время брифинга после своей первой литургии в новом статусе, которая состоялась сегодня, 16 декабря 2018 года, в столичном Михайловском Златоверхом соборе, передает Еспресо.TV .

"До получения Томоса мы не будем принимать каких-то важных решений. То есть Томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную Украинскую православную церквь. И после этого документа мы будем уже формировать все соответствующие органы, которые будут управлять, принимать участие в развитии этой церкви", - пояснил он.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов он подтвердил вчерашнюю информацию о том, что на Соборе было только двое архиереев УПЦ МП.

"Это его высокопреосвященство владыка Симеон, митрополит Винницкий, а также владыка Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко)", - добавил Епифаний.

В то же время, продолжил он, сегодня их не было на литургии в Михайловском Златоверхом, потому что "им нужно на месте объяснять людям, что произошло, как нужно дальше действовать и работать в направлении нашего дальнейшего единства".

"Двери нашей церкви открыты, и мы все приглашаем к единству. К единству в единой поместной Украинской православной церкви", - подчеркнул предстоятель.