СМИ нашли у топ-разведчика недвижимости на 200 млн грн. Раду просят вызвать главу СБУ

3 октября, 2018, 11:30

Главу Верховной Рады призывают разобраться с ситуацией по поводу первого заместителя руководителя Службы внешней разведки, у которого нашли большое количество дорогой недвижимости

Об этом с трибуны парламента заявил депутат "Самопомочи" Егор Соболев, сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что накануне журналисты программы "Наши деньги" выпустили материал о нынешнем первом заместителе руководителя Службы внешней разведки Сергее Семочко. Они выяснили, что у этого выходца из Ялты всего за годы войны появилось только недвижимости на миллионы долларов.

"Человек, который отвечал за экономическую контрразведку, который отвечает за внешнюю разведку, не имел ни одного шанса получить имущество в таких размерах, не продавая национальные интересы во время войны", - подчеркнул Соболев.

Он обратился к главе Рады Андрею Парубию с просьбой позвать в парламент для дачи объяснений в этой ситуации главу СБУ.

Соболев также попросил, чтобы глава ВР дал поручение Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны и Комитету по вопросам противодействия коррупции немедленно организовать спецслушание по этой ситуаций.

Отметим, в расследовании журналистов говорится о том, что Семочко имеет недвижимость на более 200 миллионов гривень, у него родственники с российским гражданством и бизнесом в Крыму.

"Подытожим. Три дома в Козине – очень грубо это около 8 миллионов долларов. Ленд Крузер на "непробивных" номерах и недешевые полеты на вертолете. А теперь самый важный вопрос: откуда это все взялось? Есть ли хоть какой-либо понятный источник таких состояний?" - пишет издание.

В частности, журналисты проанализировали доходы Семочко и его семьи за последние восемь лет и не нашли ни одного реалистичного легального источника. При этом доходы самого разведчика, как и данные о семье, засекречены вместе с декларацией.