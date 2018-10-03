НАБУ открыло дело в отношении заместителя главы Службы внешней разведки Семочко

3 октября, 2018, 17:12

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования в отношении имущества первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.

"На основании журналистского расследования зарегистрировано производство по ст. 368-2 (незаконное обогащение - ред.)", - сказал Сытник.

Ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование о имуществе Семочко. Из расследования следует, что он имеет только недвижимости на минимум 200 млн грн. При этом недвижимость у него появлялась во время войны с Россией.

Кроме того, журналисты установили, что Семочко вероятно находится в родственных отношениях с людьми, которые, кроме гражданства Украины, имеют российские паспорта и регулярно путешествуют в оккупированный Крым.