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НАБУ открыло дело в отношении заместителя главы Службы внешней разведки Семочко


фото: nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования в отношении имущества первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Еспресо.TV.

"На основании журналистского расследования зарегистрировано производство по ст. 368-2 (незаконное обогащение - ред.)", - сказал Сытник.

Ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование о имуществе Семочко. Из расследования следует, что он имеет только недвижимости на минимум 200 млн грн. При этом недвижимость у него появлялась во время войны с Россией.

Кроме того, журналисты установили, что Семочко вероятно находится в родственных отношениях с людьми, которые, кроме гражданства Украины, имеют российские паспорта и регулярно путешествуют в оккупированный Крым.

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