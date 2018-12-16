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Порошенко: Было 5 случаев, когда переговоры о подготовке Объединительного собора заходили в тупик


фото: twitter.com/poroshenko
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о сложном процессе переговоров по Объединительному собору

Об этом Порошенко заявил на пресс-конференции 16 декабря, сообщает Еспресо.TV .

"У нас было как минимум 5 случаев, когда переговоры о подготовке Объединительного собора заходили в тупик. И выход находили при моем участии. За последнюю неделю я спал не более трех часов в сутки. Выход находился каждый раз в совершенно демократической манере. когда стороны шли на уступки и в конце концов это произошло", - сказал Порошенко.

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