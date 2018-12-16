Порошенко: 10 священников УПЦ МП поддержали Томос - до Объединительного собора дошли только двое

16 декабря, 2018, 16:36

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из 10 священников УПЦ МП, поддержавших Томос, до Объединительного собора дошли только двое

Об этом Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции 16 декабря, сообщает Еспресо.TV .

"Противодействие со стороны РПЦ было для нас очень ожидаемым. Мы недооценили ее влияние на наше государство изнутри. Наше государство обвиняют в давлении против священников УПЦ МП. 10 священников УПЦ МП подписали письмо о поддержке автокефалии к Варфоломею. На Объединительный собор пришли только двое - и это давление на них не нашего государства", - сказал Порошенко.