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От передозировки наркотиков умер создатель популярного видеосервиса


фото: Variety
В США от передозировки наркотиков в 35 лет умер один из создателей популярного мобильного видеоприложения Vine Колин Кролл

Об этом сообщает TMZ .

По данным источника в полиции, в 16 декабря утром девушка Кролла не смогла попасть в его дом и вызвала правоохранителей, после чего они нашли его тело в спальне. Вероятной причиной смерти Кролла является передозировка наркотиков, рядом с его телом были найдены следы наркотиков и приспособления для их употребления.

С 2007 по 2009 год Кролл занимал должность технического руководителя компании Yahoo, с 2013 по 2014 год был генеральным директором сервиса Vine, основанным им вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым в 2012 году. В 2015 году он занял должность исполнительного директора HQ Trivia.

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