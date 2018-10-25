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Facebook попытается вернуть себе молодую аудиторию музыкальным приложением

Facebook разрабатывает новое музыкальное приложение, с помощью которого пользователи смогут записывать и делиться видео, где они открывают рот или танцуют под популярные треки

Об этом пишет TechCrunch  со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников компании.

Внешне приложение станет аналогом Musical.ly до приобретения китайской компанией ByteDance и объединения с TikTok. По данным источников, компания интересуется музыкальными программами для молодежи с 2016 года и уже заключила все необходимые договоры с музыкальными лейблами.

В издании отметили, что TikTok сейчас находится на пике популярности и занимает пятую строчку среди всех приложений в США, хотя три месяца назад был на 32 месте.

Однако по данным исследования Piper Jaffray, только 5% американских подростков считают Facebook любимой соцсетью, а процент месячного использования ее среди молодежи упал с 60 до 36% с весны 2016 года.

В издании предположили, что Facebook нужны новые способы привлечь молодую аудиторию за пределами Instagram и WhatsApp, и отдельное приложение с другим брендингом может быть хорошим решением проблемы.

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