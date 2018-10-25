Сенцов должен лично получить премию Сахарова, - посольство США
Такое заявление в четверг, 25 октября, сделала пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Киеве в своем Twitter.
"У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и других политзаключенных", - говорится в сообщении американского посольства.
Как отметили в посольстве, решение о присуждении Премии Сахарова 2018 года за свободу мысли Олегу Сенцову это еще одно подтверждение того, что он является узником совести.
"Он продемонстрировал мужество, достоинство и решительность в защите украинских заключенных, которых несправедливо заключили в России", - подчеркнули в пресс-службе посольства.
(2/2) У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и других политзаключенных. #FreeSentsov— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 25 октября 2018 г.
В свою очередь сестра Олега Сенцова Наталья Каплан в эфире "Общественного" сообщила, что на вручение премии "За свободу мысли" имени Сахарова пригласили ее и адвоката Дмитрия Динзе. Каплан также отметила, что премию в 50 тысяч евро вероятнее положат на банковский счет Сенцова.
- Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг, 25 октября, стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента - первым в истории представителем Украины лауреатом премии.
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Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.
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Также 23 октября Польша приняла решение присвоить незаконно заключенному в российской колонии украинскому режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana.
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