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Сенцов должен лично получить премию Сахарова, - посольство США

Незаконно заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов должен лично получить присужденную ему Европарламентом премию Сахарова

Такое заявление в четверг, 25 октября, сделала пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Киеве в своем Twitter.

"У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду: Россия должна немедленно освободить его и других политзаключенных", - говорится в сообщении американского посольства.

Как отметили в посольстве, решение о присуждении Премии Сахарова 2018 года за свободу мысли Олегу Сенцову это еще одно подтверждение того, что он является узником совести.

"Он продемонстрировал мужество, достоинство и решительность в защите украинских заключенных, которых несправедливо заключили в России", - подчеркнули в пресс-службе посольства.

В свою очередь сестра Олега Сенцова Наталья Каплан в эфире "Общественного" сообщила, что на вручение премии "За свободу мысли" имени Сахарова пригласили ее и адвоката Дмитрия Динзе. Каплан также отметила, что премию в 50 тысяч евро вероятнее положат на банковский счет Сенцова.

  • Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг, 25 октября, стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента - первым в истории представителем Украины лауреатом премии.

  • Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

  • Также 23 октября Польша приняла решение присвоить незаконно заключенному в российской колонии украинскому режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana.

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