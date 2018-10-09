В Европарламенте номинировали Сенцова на премию имени Сахарова
Об этом написала в своем твиттер-аккаунте Европейская народная партия.
"Украинский кинорежиссер, незаконно заключенный в России, Олег Сенцов является нашим кандидатом на премию Сахарова в 2018 году", - говорится в сообщении.
Следующий шаг в определении лауреата премии Сахарова 2018 такой: 25 октября политические лидеры Европарламента объявят победителя, а награждение должно состояться 12 января в Страсбурге.
Корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк написал, что уверен в победе Сенцова, ведь господин Олег получил наибольшее количество голосов.
Премия Андрея Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европейского парламента, основанная в 1988 году. Награду вручают за защиту прав человека, за развитие демократии и отстаивание прав, защиту прав меньшинств и уважение к международному законодательству.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного. Великобритания требует немедленно освободить Сенцова. У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него недостаток кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного получило непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
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