В Европарламенте номинировали Сенцова на премию имени Сахарова

9 октября, 2018, 14:52

Европейская народная партия Европарламента выдвинула кандидатуру украинского политзаключенного Олега Сенцова на премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова

Об этом написала в своем твиттер-аккаунте Европейская народная партия.

"Украинский кинорежиссер, незаконно заключенный в России, Олег Сенцов является нашим кандидатом на премию Сахарова в 2018 году", - говорится в сообщении.

Следующий шаг в определении лауреата премии Сахарова 2018 такой: 25 октября политические лидеры Европарламента объявят победителя, а награждение должно состояться 12 января в Страсбурге.

Корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк написал, что уверен в победе Сенцова, ведь господин Олег получил наибольшее количество голосов.

Премия Андрея Сахарова за свободу мысли - ежегодная награда Европейского парламента, основанная в 1988 году. Награду вручают за защиту прав человека, за развитие демократии и отстаивание прав, защиту прав меньшинств и уважение к международному законодательству.