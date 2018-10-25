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Сенцов стал лауреатом премии Европарламента имени Сахарова

Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента

Об этом сообщила в Twitter евродепутат Ребекка Хармс.

Церемония оглашения нынешнего лауреата официально стартует в Европарламенте в 13:00 по киевскому времени. С речью выступит президент парламента Антонио Таяни.

Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии.

Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.

В шорт-листе премии, кроме Олега Сенцова, были средиземноморские неправительственные организации и марокканский активист Зефзафи.

Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности, в области защиты прав человека и его основных свобод.

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