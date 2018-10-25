Сенцов стал лауреатом премии Европарламента имени Сахарова
Об этом сообщила в Twitter евродепутат Ребекка Хармс.
Церемония оглашения нынешнего лауреата официально стартует в Европарламенте в 13:00 по киевскому времени. С речью выступит президент парламента Антонио Таяни.
Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии.
Олега Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.
Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.
В шорт-листе премии, кроме Олега Сенцова, были средиземноморские неправительственные организации и марокканский активист Зефзафи.
Премия Сахарова за свободу мысли является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в 4 областях, в частности, в области защиты прав человека и его основных свобод.
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