Роберт Де Ниро получил пакет с бомбой

25 октября, 2018, 16:06

На адрес здания в Манхэттене, где находится кинопроизводственная компания актера и режиссера Роберта Де Ниро, пришел пакет с бомбой

Об этом говорится в материале CNN.

Сообщается, что пакет нашли на седьмом этаже 375-й улицы Гринвич в районе Трибека (Нью-Йорк).

После того, как в здании было найдено взрывчатку, всех людей эвакуировали.

"Полиция забрала пакет для того, чтобы высококвалифицированные специалисты мира могли изучить сегодняшний подозрительный пакет",- сообщает комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'нил.

Рентген показал, что пакет, адресованный Де Ниро содержит устройство, похожее на бомбу. Такие же были найдены в других пакетах на этой неделе, которые были адресованы известным критикам Трампа.

Также в материале добавляется, что пакет, отправленный актеру, имел тот же обратный адрес, что и другие: представитель Демократической партии США Дебби Вассерман Шульц из Флориды. И, как другие пакеты, имел шесть марок американского флага, расположенных в двух рядах.

Ни одна из бомб в других упаковках не взорвалась, никто не пострадал.

The most highly-trained experts in the world are investigating today's suspicious package in #TriBeCa — & the item is now en route to a secure facility in the #Bronx. Together with our partners @NewYorkFBI, @ATFNewYork, @nyspolice & more, @NYPDCT WILL find whoever is responsible. https://t.co/4WcCwz4dME — Commissioner o'neill (@NYPDONeill) 25 октября 2018 г.