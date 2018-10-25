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Роберт Де Ниро получил пакет с бомбой

На адрес здания в Манхэттене, где находится кинопроизводственная компания актера и режиссера Роберта Де Ниро, пришел пакет с бомбой

Об этом говорится в материале CNN.

Сообщается, что пакет нашли на седьмом этаже 375-й улицы Гринвич в районе Трибека (Нью-Йорк).

После того, как в здании было найдено взрывчатку, всех людей эвакуировали.

"Полиция забрала пакет для того, чтобы высококвалифицированные специалисты мира могли изучить сегодняшний подозрительный пакет",- сообщает комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'нил.

Рентген показал, что пакет, адресованный Де Ниро содержит устройство, похожее на бомбу. Такие же были найдены в других пакетах на этой неделе, которые были адресованы известным критикам Трампа.

Также в материале добавляется, что пакет, отправленный актеру, имел тот же обратный адрес, что и другие: представитель Демократической партии США Дебби Вассерман Шульц из Флориды. И, как другие пакеты, имел шесть марок американского флага, расположенных в двух рядах.

Ни одна из бомб в других упаковках не взорвалась, никто не пострадал.

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