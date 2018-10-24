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Мэр Нью-Йорка назвал "терроризмом" посылки со взрывчаткой для Обамы и Клинтон

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в среду, 24 октября, заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом

Об этом сообщает CNN.

"То, что мы видели сегодня - это попытка терроризма, террористического акта, направленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он на пресс-конференции.

Мэр Нью-Йорка отметил, что сейчас эта террористическая угроза нейтрализована. Он поблагодарил сотрудников службы быстрого реагирования по урегулированию ситуации.

Ранее NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, сообщил, что четыре взрывных устройства, присланные Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны между собой.

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