Обаме и Клинтонам по почте подбросили бомбы, – NYT
24 октября, 2018, 17:08
В доме Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке и в офисе бывшего президента США Барака Обамы нашли взрывные устройства
Об этом 24 октября сообщает The New York Times.
Издание пишет, что взрывоопасные устройства нашли в почте.
"В среду утром обнаружиз взрывное устройство технический специалист, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон", - сказал сотрудник правоохранительных органов изданию.
Сообщается, что аналогичное устройство было также обнаружено в офисе бывшего президента Барака Обамы.
Отмечают, что устройства похожи на взрывчатку, которую нашли в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса в понедельник.
Также в издании пишут, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, присланные Клинтонам и Обаме.
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