 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Обаме и Клинтонам по почте подбросили бомбы, – NYT

В доме Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке и в офисе бывшего президента США Барака Обамы нашли взрывные устройства

Об этом 24 октября сообщает The New York Times.

Издание пишет, что взрывоопасные устройства нашли в почте.

"В среду утром обнаружиз взрывное устройство технический специалист, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон", - сказал сотрудник правоохранительных органов изданию.

Сообщается, что аналогичное устройство было также обнаружено в офисе бывшего президента Барака Обамы.

Отмечают, что устройства похожи на взрывчатку, которую нашли в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса в понедельник.

Также в издании пишут, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, присланные Клинтонам и Обаме.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2018 среда

больше новостей

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать