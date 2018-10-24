Обаме и Клинтонам по почте подбросили бомбы, – NYT

24 октября, 2018, 17:08

В доме Хиллари и Билла Клинтонов в Нью-Йорке и в офисе бывшего президента США Барака Обамы нашли взрывные устройства

Об этом 24 октября сообщает The New York Times.

Издание пишет, что взрывоопасные устройства нашли в почте.

"В среду утром обнаружиз взрывное устройство технический специалист, который просматривает почту для офиса Хиллари Клинтон", - сказал сотрудник правоохранительных органов изданию.

Сообщается, что аналогичное устройство было также обнаружено в офисе бывшего президента Барака Обамы.

Отмечают, что устройства похожи на взрывчатку, которую нашли в доме миллиардера-филантропа Джорджа Сороса в понедельник.

Также в издании пишут, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, присланные Клинтонам и Обаме.