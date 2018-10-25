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Москва обвинила США в атаках беспилотниками на свою авиабазу в Сирии

Министерство обороны России считает, что атаки с помощью беспилотников на авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии осуществляли Соединенные Штаты

Об этом заявил на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передает ТАСС.

"13 беспилотников шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", - рассказал он.

По словам военного, когда беспилотники столкнулись с российской системой радиоэлектронного подавления, они перешли в ручной режим управления.

"Так вот ручное управление осуществляет не селянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление. Когда эти 13 беспилотников наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на некоторое расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дырки, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены ", - заявил Фомин.

На соответствующее заявление от Минобороны РФ отреагировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который отметил, что эта атака может быть темой обсуждения во время общения между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В самих Штатах официальной реакции на эти обвинения не было.

  • Напомним, возглавляемая США коалиция 22 октября нанесла авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии.
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